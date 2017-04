An den „Territoires d'outre-mer“ huet schonn e Samschdeg den éischten Tour vun de franséische Presidentschaftswahlen ugefaang.

Déi aner Fransouse ginn e Sonndeg an d'Wahlkabinnen.

Et gëtt sech erwaart, dass sech den Onofhängege fréiere sozialistesche Wirtschaftsminister Macron an d'Rietspopulistin Le Pen fir den zweeten Tour qualifizéieren. Allerdéngs sinn de konservative Fillon an de Lénkspolitiker Mélenchon a Lauer-Positioun.

Gespaant kann een och op den Abstentiounstaux ënnert de 47 Millioune wahlberechtegte Fransouse sinn.