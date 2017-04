11 Kandidate wëllen d'Successioun vum aktuelle Staatschef François Hollande iwwerhuelen, hie presentéiert sech jo net méi.Leschte Sondagen no hu 4 Leit realistesch Chancen, fir bis an den 2. Tour ze kommen. Dat sinn de Jean-Luc Mélenchon vun der Beweegung "France insoumise", de François Fillon vun de Konservativen, den Emmanuel Macron vun der Beweegung "En Marche" an d'Marine Le Pen vum Front National.Den Ëmfroen no bal keng Chance huet iwwerdeems de Kandidat vun de Sozialisten, de Benoît Hamon.Mat éischten Héichrechnungen ass fréistens e Sonndeg den Owend no 20 Auer ze rechnen.De Sécherheetsopwand am Hexagon ass iwwerdeems enorm. 50'000 Polizisten a Gendaarme sinn am Asaz, esou wéi och 7.000 Zaldoten.Och hei am Land si 24.000 franséisch Staatsbierger ageschriwwen, fir wielen ze goen. D'Wahlbüroe sinn am Lycée Vauban um Lampertsbierg vu 8 bis 19 Auer.