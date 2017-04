Hei kënnt den Emmanuel Macron mat 41,5% Zoustëmmung wäit vir. Virum François Fillon mat 31,4%, Jean-Luc Mélenchon mat 9,6% a Marine Le Pen mat 6,1%.

13.906 hunn hir Stëmmen ofginn, dat ass en Taux de Participation vun 61.17%





Hei d'Repartitioun vun de Stëmmen:



Macron: 5.769 Stëmmen (41,48%)

Fillon: 4.367 Stëmmen (31,40%)

Mélenchon: 1.336 Stëmmen (9,60%)

Le Pen: 855 Stëmmen (6,1%)

Hamon: 811 Stëmmen (5,83%)





Presidentiellen: De Vote am 1. Tour zu Metz (23.04.2017) RTL war sech op Metz ukucken, wéi d'Stëmmung ass um Dag vum Vote fir den 1. Tour.

D'Wahlbüroe waren am Lycée Vauban um Lampertsbierg vu 8 bis 19 Auer. Den Undrang war ganz grouss, de ganze Moien iwwer koum et hei zu Verkéiersproblemer, mëttes waren d'Schlaangen am Wahlbüro laang.Nëmmen un der Lëtzebuerger Grenz, hunn eis Noperen a ville Gemenge mat grousser Majoritéit de Jean-Luc Mélenchon gewielt. Esou z.B. zu Mont-Saint-Martin, Longlaville, Hussigny a Villerupt, wou de Kandidat vun der "France Insoumise" op all Kéiers ronn 35% kënnt. Zu Thil kënnt hie souguer op 39.01% vun de Stëmmen.Zu Metz (26,68%) an Thionville (26,28%) huet den Emmanuel Macron d'Nues vir.