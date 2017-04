100 Deeg Trump: Interview mat Lëtzebuerger Ambassadrice (24.04.2017) Gäre ginn d'Wahlen a Frankräich mat deenen an Amerika verglach, dat besonnesch wéinst der grousser Zoustëmmung fir d'Marine Le Pen. De Donald Trump ass elo gutt 100 Deeg am Amt an elo schonn ass hien dee bis elo onbeléiftsten US-President an der amerikanescher Geschicht. De Pierre Weimerskirch huet mat der Lëtzebuerger US-Ambassadrice iwwert den Donald Trump geschwat.

