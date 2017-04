D'Marine Le Pen huet d'Presidentschaft vun hirer Partei, dem Front National, kuerz FN, ofginn. Virleefeg."Je ne suis plus que la candidate à la présidentielle", sot si an engem Interview op France 2. "Ce soir, je me mets en congé de la présidence du Front national."An de franséische Medie gouf dëse Schratt interpretéiert als Versuch, och méi moderat Wieler op hir Säit ze zéien.Am 1. Tour vun der Presidentielle e Sonndeg war d'Marine Le Pen jo op déi zweete Plaz komm, hannert dem Emmanuel Macron. Déi zwee sti sech also den iwwernächste Weekend am Ballotage géintiwwer.Do gëllt de Macron aus héije Favorit, well déi meescht Parteie sech géint d'Kandidatin vum rietsextreme FN ausgeschwat hunn.Si wéilt d'Fransouse sammele fir "e Programm vun der Hoffnung, vum Wuelstand, vun der Sécherheet" sot d'Marine Le Pen e Méindeg an huet dobäi och hire Kontrahent de 7. Mee schaarf ugegraff - weder a sengem Programm, nach a sengem Behuele kéint ee Léift zu Frankräich entdecken ...D'Le Pen steet jo fir eng nationalistesch Schinn a wëll manner EU, ass géint den Euro a wëll nees Grenzkontrollen.