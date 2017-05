Do virdrun hat dat Iewescht Geriicht refuséiert d'Exekutioun virleefeg ze stoppen.



Nach am Laf vum Méindeg sollt e weideren Doudeskandidat exekutéiert ginn. Et wier fir d'éischte Kéier zanter dem Joer 2000, dass zwee Doudesuerteeler géifen um selwechten Dag duerchgezu ginn. De republikanesche Gouverneur vum Arkansas hat virgesinn, bis Enn Abrëll am Ganzen 8 Prisonéier exekutéiere loossen, well den Datum vum Mëttel Midazolam, dat fir d'Gëftsprëtz an den Asaz kënnt, dann ofleeft. Véier vun deene geplangten Exekutiounen goufen an Tëscht vum Geriicht gestoppt. Een éischte Prisonéier war schonn d'lescht Woch mat der Gëftsprëtz ëmbruecht ginn.