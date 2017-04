D'Mataarbechter hu sech mat grousser Majoritéit géint den ausgehandelte Rettungsplang gestëmmt, deen en drastesche Spuerprogramm mat Entloossungen a Kierzungen an der Pai virgesinn hätt.D'Mataarbechter setzen elo hir Hoffnung an d'Regierung, datt se eng Alternativ proposéiert. Alitalia huet nëmme wéineg Beneficer an hirer 70 Joer laanger Geschicht realiséiert a verléiert all Dag den Ament op mannst 500.000 Euro.