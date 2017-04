4 vun hinne sollen ee Lien hunn mat den Attentäter vu Bréissel. Ee vun hinne kéint den Oussama Atar sinn, de meescht gesichte Kriminellen an der Belsch.

Internat.: Am meeschte gelies

Den Atar gëllt als den Haaptorganisateur vum Terror zu Bréissel. Op hien effektiv festgeholl gouf bleift ze confirméieren. De Mann war op alle Fall Haaptzil vun de Perquisitiounen.

Den 22. Mäerz zejoert waren um Fluchhafen Zaventem an an der Bréisseler Metro 32 Mënschen ëmbruecht ginn an Dosende Leit blesséiert ginn.