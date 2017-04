D'Ivanka Trump, d'Angela Merkel an d'Kinnigin Maxima um G20 vun de Fraen zu Berlin.

30 Prozent vun den Entreprisë weltwäit ginn aktuell vu Frae gefouert, dat sot d’Ivanka Trump, dem US-Presidentin seng Duechter, en Dënschdeg de Moien an enger Diskussiounsronn um G20-Sommet vun de Fraen zu Berlin. Mat derbäi waren och déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel, déi hollännesch Kinnigin Maxima an d’Chefin vum internationale Währungsfong Christine Lagarde. D’Zil vum Sommet, deen nach bis e Mëttwoch dauert, ass et, fir d’Fraen an eng besser wirtschaftlech Situatioun ze versetzen an hinne méi Chancen um Aarbechtsmarché ze ginn.

G20 vun de Fraen / Reportage Frank Elsen



Dem Ivanka Trump no gëtt et hei nach Wuesstemspotential. D’Zil ass et, fir méi Fraen op den Aarbechtsmarché ze bréngen, déi laangfristeg gesi méi Succès hunn, esou d’Duechter vum Donald Tump.



Et ass een nach laang net am Zil ukomm. Interessant ass et, well een d'Problemer jo identifizéiere kann. Et ass gewosst, wéi déi Problemer ausgesinn an u sech sinn et iwwerall op der Welt déi selwecht, och wa se anescht optrieden. Dowéinst brauch een och op verschiddene Plaze verschidde Moossnamen, fir déi selwecht Ziler z'erreechen.

D’lescht Joer am Mäerz hat déi däitsch Bundeskanzlerin jo eng Reform fir d’Loungläichheet an d’Transparenz duerchgesat. Dëst wier eng Initiative, déi och op anere Plaze misst ëmgesat ginn. Wann dëst de Fall wier, kéint een dovunner ausgoen, datt Frae besser géifen schaffen.



Et brauch een eng dynamesch Entwécklung, et ass awer och eng politesch Diskussioun. Wann ee bezuelte Congé kuckt, sinn d'USA dat eenzegt Land, wou et kee bezuelte Congé fir Famillje gëtt.

Scho virun de Primaries hätt sech den Donald Trump virun allem fir Familljen an de USA agesat. D’Beroderin vum US-President ass dann och der Meenung, datt hire Papp dat positiivt Bild vun der Fra ëmmer vertrueden hätt.

Hie weess och, datt eng Fra den Job genau esou gutt, wéi e Mann ka maachen. Als säi Meedche kann d'Ivanka Trump och do ganz perséinlech schwätzen. Hire Papp huet hir ni Hürden an de Wee gestallt, ma Si konnt alles erreechen, wat Si wollt.

D’Ivanka Trump konnt dann och dee Wee aschloen, dee Si wollt, esou nach Duechter vum US-President.