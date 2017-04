Ee Riichter vum Bundesgeriicht vu San Francisco huet en Dënschden en Dekret vum Donald Trump gestoppt, duerch dat all déi Stied finanziell Hëllefe solle gestrach kréien, wann se illegal Immigranten ophuelen. Den zoustännege Riichter huet decidéiert, dass dëst Dekret vum US-President, net mat der Legislatioun kompatibel ass.



Stied wéi New York, Boston oder Los Angeles gëllen als sougenannten "Sanctuary Cities", deemno Stied déi Asyl offréieren. Si refuséiere mat den nationalen Autoritéiten zesummen ze schaffen, fir illegal Immigranten ze lokaliséieren a festzehuelen.





Den amerikaneschen Energieminister Perry huet sech en Dënschden dogéint ausgeschwat, dass säi Land aus dem Paräiser Klimaschutzaccord soll austrieden. Hie géif dem US-President Trump net zu dësem Schrëtt roden, mä eng Neiverhandlung mat de globalen Accorden ustriewen, sou de Perry zu New York. Déi amerikanesch Regierung hat am Mäerz annoncéiert, dass si hir Positioun wat de Klimaschutzaccord betrëfft, bis Enn Mee géif festleeën.