D’Situatioun an d’Schaff-Bedingunge fir Journalisten huet sech der Aschätzung vun der Organisatioun ‘Reporter Ouni Grenzen‘ no weltwäit verschlechtert.

Dëst wier och op medien-feindlech Astellunge vu féierende westleche Politiker zeréckzeféieren, heescht et am neie Rapport zu der Pressefräiheet 2017. A Länner wéi den USA, Polen oder Groussbritannien géife Spëtzepolitiker oppe weisen, dass si net vill vu verschiddene Journalisten oder Presse-Organer halen.

Och an Länner wéi der Tierkei, Ägypten oder dem Burundi wier d’Situatioun an de leschte Méint drastesch méi schlecht ginn.

Lëtzebuerg läit am neie Ranking, dee vun de 4 skandinavesche Länner ugefouert gëtt, weiderhin op der 15. Plaz.

Am aller-schlechste wier d’Situatioun fir Journalisten an Nordkorea, am Eritrea an am Turkmenistan.