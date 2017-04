De Mann soll d'Meedchen, der Uklo no, e puer Mol sexuell mëssbraucht hunn. Donieft hätt hie seng eegen Duechter a Liewensgefor bruecht, well hien hatt geknebelt huet. Ganz schlëmm ass och de Fait, datt hie seng Dote gefilmt an an den Internet gesat huet.Nieft dem Papp vum Kand ass awer och nach e 47 Joer ale Mann ugeklot, dee beim grujelege Verbrieche soll dobäi gewiescht sinn. Dem Parquet no géifen awer och nach Enquête géint aner Verdächteger lafen, déi sech d'Videoen ugekuckt oder iwwer Livechat verfollegt hätten. Deelweis solle si den Täter esouguer zu verschiddenen Doten opgefouert hunn.