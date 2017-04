Si kéim aus enger Partei, déi ëmmer nees refuséiert hätt, d'Gesetzer vun der Republik ze respektéieren, sou de sozial-liberale Kandidat e Mëttwoch den Owend während engem Wahlkampfoptrëtt. Et war dëst eng Uspillung op eng Affär, wou et ëm d'Beschäftege vun Assistenten am Europaparlament geet. Déi franséisch Justiz ass am Gaangen ze enquêtéieren, ob d'Deputéiert vum Front National mat Sue vum Parlament Assistente bezuelt hunn, déi fir d'Partei geschafft hunn. D'Marine Le Pen war vun der Police convoquéiert ginn. Si hat allerdéngs refuséiert während dem Wahlkampf eng Ausso ze maachen. Si huet d'Virwërf dann och ëmmer nees zeréck gewisen.



Während enger Visite e Mëttwoch an enger Fabrik zu Amiens, déi riskéiert zougemaach ze ginn, hat d'Kandidatin vum FN hire Rival Emmanuel Macron mat hirem Optrëtt iwwerrascht. Während de fréiere Wirtschaftsminister mat Gewerkschaftsvertrieder zesumme koum, fir iwwert d'Wierk ze schwätzen, huet d'Rietspopulistin mat Mataarbechter, déi gestreikt hunn, geschwat. Déi betraffe Fabrik stoung domadder op eemol am Mëttelpunkt vun der Wahlcampagne. Béid Politiker hu sech dofir staark gemaach, dass déi betraffe Fabrik net soll zougemaach ginn.



Ëmfroe gesinn de Macron de 7. Mee am Ballotage däitlech vir. Hien hat den éischte Wahltour leschte Sonndeg mat 24% gewonnen. D'Cheffin vum FN koum op 21%.