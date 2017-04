Den Netanjahu hat eng geplangte Renconter mam Gabriel ofgesot, well dëse während senger rezenter Visite an Israel och mat regierungskritesche Gruppen zesumme komm war.



An engem Interview mat der Bild-Zeitung sot den israelesche Premier, dass säi Prinzip ganz einfach wier. Hie géif keng Diplomaten aus anere Länner empfänken, déi op Besuch an Israel sinn an dobäi mat Organisatiounen zesumme kommen, déi di israelesch Zaldoten als Krichsverbriecher bezeechnen. De Sigmar Gabriel hat hannert dem Benjamin Netanjahu innepolitesch Motiver gesinn.