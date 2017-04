D'Regel hätt keng zousätzlech Sécherheet bruecht an nei Risike geschaaft.

Internat.: Am meeschte gelies

© afp

Däitsch Fluchgesellschafte schafen d'Zwou-Persoune-Regel fir de Cockpit, déi an der Suite vum Germanwings-Crash vrun zwee Joer agefouert gouf, erëm of.



Et hätt sech erausgestallt, dat d'Regelung kee Sécherheetsgewënn géing mat sech bréngen, mee dofir géingen aner Risiken entstoen, huet de Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e Freideg zu Berlin matgedeelt. Duerch d'Zwou-Persoune-Regel géing d'Dier zum Cockpit méi dacks a méi previsibel opgemaach ginn, huet de BDL erkläert.



D'Ännerung soll deemno spéitstens den 1. Juni ëmgesat ginn.