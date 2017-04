X

Bis ewell hat den 28 Joer ale Verdächtege sech net zu de Virwërf geäussert. Hie war den 21. Abrëll vun enger Spezialunitéit vun der däitscher Police am Raum Tübingen festgeholl ginn. Dem Sergej W. gëtt 20-fache versichte Mord virgeheit.D'Bundesanwaltschaft beschëllegt den 28 Joer ale Mann, déi dräi Sprengsätz nieft dem Bus vu Borussia Dortmund gezünt ze hunn. D'Attack war kuerz virum Upaff vum Champions League Match vu Borussia Dortmund géint den AS Monaco den 11. Abrëll geschitt.Dem russesch-däitsche Staatsbierger gëtt als Motiv Aktiëspekulatioun virgehäit. Um Dag vum Uschlag hat de jonke Mann 15.000 Verkafsoptiounen op d'Aktie vum Veräin kaf an dorop spekuléiert, dat den Aktiëcours vum BVB géing falen. Fir sécher ze goen, datt dat och géing geschéien, hat de Sergej W. sech schonn den 9. Abrëll am Hotel "L'Arrivée" aquartéiert, wou d'Equipe viru Matcher och ënnerkënnt a vu wou hien déi spéider Plaz vum Verbrieche konnt am A behalen. Wier dem Mann säi Plang opgaangen, wär säi Gewënn "e Villfachst vu sengem Asaz" gewiescht, esou d'Ermëttler no der Verhaftung.Der Süddeutsche Zeitung no sollen d'Enquêteure bei der Analyse vum Sprengstoff weider komm sinn. Et wäre keng militäresch Zünder an och keen industrielle Sprengstoff benotzt ginn, mä eng Zort "Selbstlaborat".