Zanterhier huet hie mat enger ganzer Rei ëmstriddener Decisiounen an Aussoe fir Onrou an den USA an op der Welt gesuergt.



Virop mat sengem Dekret, datt Bierger aus bestëmmte moslemesche Länner d'Arees an d'USA verbuede sollt. Den Text ass den Ament vun der amerikanescher Justiz op Äis geluecht. D'Dekreter ass effektiv de Wee mat deem den Donald Trump, wéi et ausgesäit, gär Politik mécht, e Wee fir seng Politik am Schnellduerchlaf duerchzesetzen.



Fir Kritik hunn donieft dem republikanesche President seng inkohärent Haltungen an der Aussepolitik, zum Beispill vis-a-vis vu China oder der Nato gesuergt an dem Immobiliemogul seng enk Relatioune mat Russland.



Der däitscher Kanzlerin huet hie bei hirer éischter Visite zu Washington virun der Kamera refuséiert, d'Hand ze ginn. Kritesch Medie vun uewen erof behandelt, respektiv oppen diskreditéiert an den traditionelle Korrespondentendinner einfach ofgesot.



Net méi spéit wéi e Freideg huet den Donald Trump der amerikanescher Waffelobby NRA versprach, fir hir Rechter anzetrieden. "Dir sidd meng Frënn, dat kënnt Dir mer gleewen", sou den Trump um Kongress vun der NRA zu Atlanta. Hien ass domadder deen éischten US-President zanter dem Ronald Reagan 1983 deen um NRA-Kongress opgetrueden ass. Säi Virgänger Barack Obama hat bekanntlech éischter op méi streng Waffegesetzer an den USA higeschafft.



An engem Interview mat Reuters, huet den Donald Trump dann elo ganz oppen zouginn, wat vill him vun Ufank reprochéiert huet. Hien huet seng Aufgab als US-President ënnerschat. Ech hat gemengt et wier méi einfach. Hie géif seng al Aarbecht vermëssen, well en elo méi Aarbecht hätt.



"I loved my previous life. I had so many things going. This is more work than in my previous life. I thought it would be easier."





Um Samschdeg den Owend wëll den US-President eng Ried viru Supporter zu Pennsylvania halen

