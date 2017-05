Pjöngjang huet e Freideg eng nei Rakéit getest, déi allerdéngs an der Luucht, nach am nordkoreanesche Loftraum auserneegebrach ass.

De Rakéitentest gouf och vum amerikanesche Kommando am Pazifik confirméiert. Südkorea gesäit am Manöver de Beweis, datt d'Pjöngjang net bereet ass, dem Drock vun den USA am Sträit iwwert de Rakéiten- an Atomprogramm nozeginn.



D'Regierung zu Washington hat virdru gewarnt, de Regime nach méi isoléieren ze wëllen, wirtschaftlech an diplomatesch. D'Rakéitentester vun Nordkorea verstoussen direkt géint e puer UNO-Resolutiounen.