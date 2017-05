Dee war jo och Kandidat bei dëse franséische Presidentiellen. Hat do knapp 5% kritt.

Den Nicolas Dupont-Aignan ass e konservativen-gaullistesche Politiker an ass e Géigner vum EU-Verfassungsprojet.



Um Freideg hat de konservative Presidentschaftskandidat Nicolas Dupont-Aignan offiziell dozou opgeruff, de 7. Mee fir d'Marine Le Pen ze wielen. Et hätt een e gemeinsame Regierungsaccord ënnerschriwwen.



Déi ongewéinlech Allianz gouf direkt vum Presidentschaftskandidat Emmanuel Macron a verschiddene Vertrieder vun der Droite kritiséiert. Verschidde Supporter vum Dupont-Aignan gesinn d'Proximitéit zum Front National och ganz kritesch. Effektiv ass et déi éischte Kéier, datt sech ee Presidentschaftskandidat a Frankräich en Vue vum zweeten Tour mam rietsextremen FN zesummendeet. D'Verhale vum Nicolas Dupont-Aignan brécht also en Tabu.



Keng Recommandatioun iwwerdeems vum Jean-Luc Mélenchon, dee schonn um Wahlowend, notamment vun der Gauche, duerfir kritiséiert gouf, well en net dozou opgeruff huet, sech géint de Front National ze stellen. Um Freideg awer huet de Kandidat vu "La France insoumise" gemengt, jidderee géif dach wëssen, datt hien net FN wiele géif.





Deiwwerdeems stellt sech offiziell hannert den Emmanuel Macron. Dee fir säin Deel, huet all Koalitioun mat den zwou grousse Volleksparteien, de konservative Républicains an de Sozialisten ausgeschloss. Säin Zil wier kloer bei de Parlamentswahlen am Juni déi absolut Majoritéit ze kréien, sou den onofhängege, sozialliberale Kandidat.De franséische Presidenthuet sech um Bord vum Sommet zu Bréissel op en Neits fir säi fréiere Wirtschaftsminister staark gemaach an d'Fransousen opgeruff, nächste Sonndeg dem Macron hir Stëmm ze ginn. An engems huet de franséische Staatschef virun engem EU-Austrëtt vu Frankräich gewarnt.Och de fréiere Ministerstellt sech hannert den onofhängege, proeuropäesche Macron, dat huet den Zentrist an engem Interview mam Journal du Dimanche annoncéiert. Hie wéilt dem Kandidat vun "En Marche" hëllefen a wier bereet, sech komplett fir hien z'engagéieren.ruffen d'Wieler iwwerdeems, eng Woch virum decisive Wahltour, dozou op d'Wäerter vun der Republik ze protegéieren. Den Appell vun ënnert anerem SOS Racisme, dem Planning familial an der Fondation Abbé Pierre wëll als Alarm verstane ginn