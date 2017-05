Internat.: Am meeschte gelies

Déi tierkesch Regierung zu Ankara huet e Samschdeg bal 4.000 zousätzlech Staatsbeamten entlooss, Mataarbechter aus dem Justizministère an der Arméi. Donieft gouf och den Accès zum Online-Lexikon Wikipedia gespaart.



En offizielle Grond huet déi tierkesch Verwaltung fir Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologien net genannt.



De Regime huet och Koppelshowen um Radio an um Fernseh verbueden.



Den islamesch-konservative Regime fillt sech duerch de Referendum vu Mëtt des Mounts gestäerkt. D'Regierung geet bekanntlech awer schonn zanter Méint géint presuméiert Membere vun der Gülen-Beweegung vir, déi jo fir d'Putschtentativ zejoert verantwortlech gemaach gëtt.



E Mëttwoch ware méi wéi Dausend Verdächteger bei Razzien an der ganzer Tierkei festgeholl ginn. De selwechten Dag goufen donieft méi wéi 9.100 Policebeamten aus dem Déngscht entlooss.