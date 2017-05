D'Europäesch Vollekspartei hat um Samschdeg matgedeelt, de konservative Politiker wier bereet, op d'Kritike vu Bréissel ze reagéieren. Den ungaresche Politiker iwwerdeems huet um Samschdeg den Owend awer matgedeelt, et géif keen Accord ginn.



D'EU-Kommissioun hat dës Woch decidéiert, wéinst dem Gesetz géint Ungarn z'enquêtéieren. Kritiker no ass den Text besonnesch géint déi amerikanesch Elite-Uni vum amerikanesche Milliardär George Soros geriicht, déi duerch d'Text gezwonge kéint ginn, hir Dieren zu Budapest zouzemaachen.



An Ungarn koum et dowéinst zu Masseprotester. Och d'Europaparlament huet d'Politik vum Victor Orban dës Woch an deem senger Präsenz oppe kritiséiert.



D'Spëtzt vun der EVP, zu där déi ungaresch Regierungspartei Fidesz gehéiert, huet sech e Samschdeg mam ungaresche Premier zu Bréissel gesinn, fir d'Situatioun z'entschäerfen. Verschidden EVP-Memberen, dorënner zum Beispill de Lëtzebuerger CSV-Europadeputéierten Frank Engel, haten ze lescht oppe gefuerdert, déi ungaresch Fisdez misst aus der Europäescher Vollekspartei ausgeschloss ginn.



De Spriecher vun EVP Joseph Daul sot e Samschdeg, d'Partei hätt dem Premier Orban e klore Message ginn, datt si net akzeptéiert, datt Grondrechter beschnidde ginn. D'Attacke vun der Fidesz-Partei hätten en Niveau erreecht, deen net méi ze toleréiere wier.