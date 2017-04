Den Agent vum Schwäizer Geheimdéngscht soll wéinst der Vente vun den Steier-CDen an Däitschland agesat gi sinn, fir däitsch Steierbeamten ze bespëtzelen, mellt d'Zeitung "die Welt" op hirem Internetsite.



De Mann vu 54 Joer wier e Freideg zu Frankfurt festgeholl ginn. En Hotelszëmmer, Wunnengen an eng Rei Geschäftsraim goufen duerchsicht.



Hie steet ënner Verdacht zanter 2012 schonn fir eng "friem Muecht" spionéiert ze hunn, wéi et an der Zeitung heescht.



Et wier drëms gaangen, déi Steierbeamten z'identifizéieren, déi d'CDe mat de Steiersënner drop kaf hunn.



Den däitsche Fisk huet déi lescht Joren méi sou CDe vun Insider vu Schwäizer Banke fir Millioune kaf.