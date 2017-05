No der leschter Exekutioun am Arkansas huet e Geriicht d'Autopsie vun der Läich ordonnéiert.

D'Affekote vum veruerteelte Mäerder haten dat direkt gefrot, well de Mann während der Exekutioun gelidden hätt. En hätt gehouscht an hätt sech verkrampft, sou d'Affekoten, déi sech op Journaliste beruffen, déi op der Plaz derbäi waren.



De Mann vun 38 Joer war en Donneschdeg den Owend higeriicht ginn. De Bundesstaat Arkansas hat an der Lescht verstäerkt d'Doudesstrof applizéiert, well eng Substanz fir d'Gëftsprëtz, déi se benotzen, dat ëmstriddent Anästhesie-Mëttel Midazolam, elo Enn des Mounts ofleeft. Den zoustännege Gouverneur hat dowéinst déi gréisst Hiriichtungswell an den USA zanter 40 Joer decidéiert.



D'Exekutioun en Donneschdeg war déi 4. an Zäit vun nëmmen 8 Deeg. 3 geplangten Exekutioune goufen elo awer virleefeg gestoppt.