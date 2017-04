Den Ueli Steck wollt direkt zwee Bierger um Daach vun der Welt an Zäit vun 48 Stonnen ouni Sauerstoff eropklammen.

Dorënner de Mount Everest.



Op enger Preparatiounstour ass hien elo wéi et schéngt um Bierg gerëtscht an déidlech verongléckt.



Déi nepalesesch Alpinistefederatioun huet den Tëschefall offiziell matgedeelt. Et ass deen éischten Doudegen um Everest fir dës Saison.