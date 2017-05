"100 Deeg Action, 100 Deeg Attack. Mir halen ee Wahlverspriechen no deem aneren an d'Leit si richteg frou." Dat si just e puer Sätz aus der Ried.

Den Donald Trump huet e Samschdeg den Owend bewosst net zu Washington mat de Korrespondenten, ma zu Pennsylvania mat senge Supporter säin eegene Bilan vu senge éischten 100 Deeg am Amt gezunn respektiv gefeiert.Duerno huet de President opgezielt, wat seng Regierung an den éischten 3 Méint alles geleescht huet: Et gouf ee Verfassungsriichter nominéiert, dat trans-pazifescht Handelsofkommes op Äis geluecht, Energie-Reguléierunge gekënnegt an illegal Immigratioun wéi nach ni virdrun drastesch gekierzt.Natierlech sinn all déi Saachen, déi net geklappt hunn, net ugeschwat ginn. Nämlech, dass sech den Trump beim Obamacare schwéier verkalkuléiert huet, dass d'Geriichter him bei sengem Dekret géint Migranten aus 7 islamesche Länner e Stréch duerch d'Rechnung gemaach hunn an hien huet net - wéi versprach - an den éischten 3 Méint ugefaangen, seng Mauer op der mexikanescher Grenzt ze bauen.An den Enthusiasmus vun den Amerikaner? Den hält sech a Grenzen. Den Trump kënnt den Ament op 40 Prozent Zoustëmmung. Seelen ass e President sou schlecht gestart.