D'Angela Merkel beim Kinnek Salman.

Et wär mëttlerweil sou, dass bal all d'Leit, déi sech fir Mënscherechter a Saudi-Arabien asetzen oder sech kritesch dozou äusseren, am Prisong setzen.Dofir erwaart sech d'Organisatioun, déi sech ebe fir d'Rechter vun de Leit asetzt, dass d'Angela Merkel d'Situatioun vun den Aktiviste während hirer Visite am saudi-arabesche Kinnekshaus uschwätzt. D'Bundeskanzlerin ass beim Kinnek, fir iwwer d'Kooperatioun am Kampf géint den Terror, iwwer Fraerechter an de Klimaschutz ze diskutéieren. Grad an deem Punkt kéint si sech och fir d'Mënscherechtler staark maachen, déi do wéi Terroriste behandelt ginn.Donieft misst een och bedenken, sou schreift Amnesty International, dass Saudi-Arabien och nach ëmmer zu de Länner mat de meeschten Exekutioune weltwäit gehéiert. Eleng d'lescht Joer sinn 154 Leit higeriicht ginn.