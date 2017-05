Zu Caracas gëtt un déi Doudeg erënnert ...

All Dag ginn et Protester géint d'Regierung vum President Nicolás Maduro a schwéier Ausernanersetzungen tëscht Demonstranten an der Police.D'Oppositioun mécht de Maduro fir déi schwéier Wirtschaftskris responsabel.Venezuela huet eng vun de gréisste Pëtrolsreserven op der Welt, ma de Gros vun der Bevëlkerung huet net genuch Liewensmëttel oder keen Accès zu medezinescher Hëllef a Medikamenter.Elo mellt sech de Poopst an deem bluddege Konflikt zu Wuert. Hie wéilt tëscht der Regierung an der Oppositioun vermëttelen, awer just ënnert ganz klore Konditiounen, sou heescht et aus dem Vatikan.