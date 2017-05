Um Sonndeg gouf et déi éischt Interpellatiounen. 6 Persoune goufen an der Haaptstad Sopje festgeholl.D'Demonstrante wollte mat hirer Aktioun géint d'Wal vum albanesche Politiker Talat Xhaferi als mazedonesche Parlamentspresident protestéieren.Mat Schold un den Tensiounen am klenge Balkan-Land ass de Staatschef, deen zanter Ufank Mäerz refuséiert, der parlamentarescher Majoritéit vu Sozialdemokraten an 3 klengen albanesche Parteien e Mandat ze ginn, fir eng Regierung ze forméieren.Hien fäert, dës Regierung géing Albanesch als zweet Amtssprooch aféieren. D'Albaner representéieren e Véierel vun der Populatioun a gesi sech als Minoritéit ëmmer nees diskriminéiert.