Die @FW_Dortmund hat mit der Bergung von Reisenden aus den letzten drei Wageneinheiten begonnen. #Dortmund #Bahnbetriebsunfall pic.twitter.com/oLKUrJCd01 — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) May 1, 2017

#ICE945 Passagiere haben alle den Zug verlassen. Zug und Gleisbett erheblich beschädigt. #Dortmund #Bahnbetriebsunfall — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) May 1, 2017

Zwei leicht verletzte Passagiere #ICE945 nach #Bahnbetriebsunfall

Einer vor Ort behandelt.

Einer in Dortmund​er Krankenhaus eingeliefert. — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) May 1, 2017

De Virfall ass e Méindeg den Owend géint 19 Auer geschitt.Den ICE-Zuch sollt vun Düsseldorf op Berlin fueren. An der Gare vun Dortmund sinn dunn 3 Ween aus de Schinne gesprongen.D'Gare vun Dortmund gouf gespaart. D'Gleise sinn op der Plaz vum Accident uerg beschiedegt.Antëscht konnten all d'Passagéier evakuéiert ginn.Iwwer Twitter huet d'Bundespolizei vun Nordrhein-Westfalen (NRW) reegelméisseg informéiert.Ob et Blesséierter gouf, ass nach net ganz kloer.Méi spéit housch et, zwou Persoune wiere liicht blesséiert ginn.