Béid Politiker gesi sech zu Sotschi, an der Summerresidenz vum russesche Staatschef. An der Haaptsaach geet et drëms, de G20-Sommet ze preparéieren, deen de 7. an 8. Juli zu Hamburg ass.



Zentral Sujeten dierften och d'Roll vu Russland an de Konflikter an der Ukrain an a Syrien sinn. Déi däitsch Regierung fuerdert vu Moskau, bei de prorussesche Rebellen am Oste vu der Ukrain ze intervenéieren.



Den US-President wëll iwwerdeems um Dënschdeg mam russesche President telefonéieren. Dat huet d'Wäisst Haus matgedeelt. D'Relatiounen tëscht Moskau a Washington sinn den Ament sou schlecht, wéi zanter Joerzéngten net méi. Ursaach dofir sinn ënnert anerem Reproche vun amerikanescher Säit, deemno Russland sech an d'Presidentschaftswahlen an den USA agemëscht soll hunn, souwéi an d'Konflikter a Syrien an an der Ukrain. Russesch Medien haten Enn d'lescht Woch gemellt, dass sech de Wladimir Putin an den Donald Trump Enn Mee eng éischte Kéier wéilten treffen. Dofir gëtt et allerdéngs nach keng Confirmatioun.





An der sougenannter Russland-Affär gëtt um Dënschdeg dann den FBI-Chef James Comey vun der Geheimdéngscht-Kommissioun vum Representantenhaus gehéiert.



Während dëser Auditioun hanner zouenen Diere muss och de Chef vum Geheimdéngscht NSA, de Michael Rogers, aussoen. Duerch déi sougenannte Russland-Affär war den amerikanesche President Donald Trump, zanter senger Vereedegung am Januar, e puer mol an Turbulenze geroden.



No nëmmen dräi an enger hallwer Woch huet mussen den Nationale Sécherheetsberoder Michael Flynn zerécktrieden, well hien net déi ganz Wourecht gesot hat, wat Telefonsgespréicher mam russeschen Ambassadeur betraff hunn.