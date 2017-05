Nodeems den Erdogan 2014 op de Poste vum President gewielt gi war, hat hien d'AKP musse verloossen. Der Constitutioun no huet hie musse politesch neutral sinn. Dat huet sech an Tëscht awer geännert.



Duerch d'Verfassungsännerung, déi Enn Abrëll während engem Referendum knapp ugeholl gi war, erlaabt et dem President an Zukunft, nees Member vun enger Partei ze sinn.



Op engem aussergewéinleche Parteidag den 21. Mee wëll hie sech och nees op de Poste vum Parteipresident wiele loossen.