Wann et ubruecht wier, sech mat him ze treffen, géif hien dat maachen, sou den Donald Trump an engem Interview mat der Noriichtenagence Bloomberg. Et wier souguer eng Éier fir hien, sou den US-President. Allerdéngs misste verschidde Konditioune fir esou eng Renconter erfëllt sinn. Wéi eng dat kéinte sinn, huet den Donald Trump net präziséiert.



Den US-President huet an de leschte Méint den Drock op Pjöngjang ëmmer nees erhéicht. Seng Regierung huet och eng militäresch Interventioun wéinst dem Atom- a Rakéiteprogramm vum Land net ausgeschloss.



Weider Spannungen tëscht Nordkorea an den USA

Iwwerdeems d'Amerikaner annoncéiert hunn, datt si e Rakéitenofwiersystem a Südkorea zum Deel aktivéiert hunn, dreet Nordkorea mat weidere Rakéitentester. Den nordkoreaneschen Diktator Kim Jong-Un huet op en Neits virun engem Atomkrich gewarnt.