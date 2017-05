Internat.: Am meeschte gelies

Déi radikal-islamesch Organisatioun, déi an der Gazasträif d'Soen huet, huet an engem Pabeier d'Bereetschaft ugedeit, e Palestinenserstaat an d'Grenze vun 1967 op d'mannst zäitweis z'acceptéieren.

Den arméierte Widderstand géint Israel géif awer weidergoen an och den Usproch op dat ganzt historescht Palestina géif een net opginn.

Experte gesinn de Schrëtt vun der Hamas als Versuch, fir déi international Isolatioun ze briechen.

D'Organisatioun war 2007 mat Gewalt an der Gazasträif un d'Muecht komm. Am Westjordanland regéiert d'Fatah vum Palestinenserpresident Abbas.

D'Palestinenser hunn also de facto zwou Féierungen. D'Hamas gëtt ënnert anerem vun den USA a vun der Europäescher Unioun als Terrororganisatioun ugesinn.



