E konkreten Ulass géif et net ginn, sot e Mataarbechter vum Ausseministère zu Washington. Mä virun der Summervakanz wär d'Gefor vun Attacken awer héich.

Vue vun Nice © AFP-Archiv

Méiglech Ziler fir Attentater wären Akafszentren, Regierungsgebaier, Hotellen, Discoen, Restauranten, Parken a Fluchhäfen.



Den IS an d'Al Kaida kéinte sou Terrorattacken an Europa plangen.

D'Reeswarnung gëllt bis den 1. September.



Fir d'Wanter-Vakanzesaison gouf et och eng Warnung, déi ass am Februar ausgelaf.