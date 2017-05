Marine Le Pen got caught today plagiarizing from a speech by her first-round competitor - word 👏🏻 for 👏🏻 word.#France2017

via @RidiculeTV pic.twitter.com/tvbxAV3u7I — Tobias Schneider (@tobiaschneider) May 1, 2017

am éischten Tour eliminéiert gi war, carrement kopéiert.Op d'mannst véier Passagen aus enger Ried vum 15. Abrëll huet d'Marine Le Pen quasi 1 zu 1 an hirer Ried e Méindeg zeréckginn.Et goung an der Haaptsaach ëm déi grouss Bedeitung vun der franséischer Geographie an déi franséisch Sprooch.Ugeschwat op dëse Fall vu Plagiat sot de Vize-President vum Front National, mat engem klenge Clin d'Oeil wier just ee kuerzen emouvante Passage aus enger Ried iwwer Frankräich iwwerholl ginn.De franséische Presidentschaftskandidatass iwwerdeems optimistesch virum decisiven Duell mat senger rietspopulistescher Kontrahentin Marine Le Pen.E Sonndeg wäerte mir si schloen, sou de Macron e Méindeg während engem Wahlkampfoptrëtt zu Paräis mat Bléck op dee politesche Géigner. Enger leschter Ëmfro no kéim de Partei-Onofhängege Kandidat am zweeten Tour vun der Presidentielle op 59% vun de Stëmmen. D'Kandidatin vum Front National kéim op 41%.Béid Kandidaten trieden e Mëttwoch den Owend während engem Televisiounsduell géinteneen un.