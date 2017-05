Dat huet de griichesche Finanzminister bekannt ginn. D'Verhandlunge sinn ofgeschloss, sou den zoustännege Minister. No de Gespréicher an der Nuecht op en Dënschdeg, huet hie vun engem virleefeg techneschen Accord geschwat, deen um Conseil vun den Euro-Finanzminister den 22. Mee soll ofgeseent ginn. Hie wier sech sécher, dass den Accord eng Reduktioun vun de Scholden fir Griicheland erméiglecht.



D'Gespréicher tëscht der griichescher Regierung an hire Creancieren waren den 29. Abrëll nees ugelaf. No Aussoe vum däitsche Finanzminister Wolfgang Schäuble kéint Griichenland am Mee domadder rechne weider Finanzhëllefen ausbezuelt ze kréien. Athen brauch virum Summer nei Suen. Déi griichesch Regierung muss dee Moment Scholden an Héicht vu 7 Milliarden zeréck bezuelen, wat si mat eegene Mëttel net hi kritt.