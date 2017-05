D'Bundesverdeedegungsministesch Ursula Von der Leyen ass ënner Drock an huet dofir hir Visite an den USA, déi fir e Mëttwoch geplangt war, ofgesot.

No Skandal an der Bundeswehr

© afp

Hannergrond ass de rezente Skandal an der Bundeswehr ronderëm een a Frankräich stationéierten Zaldot, dee sech an Däitschland als syresche Flüchtling ausginn huet an anscheinend ee schwéiert Attentat geplangt hat.



Dobäi ass elo erauskomm, dass d'Arméi schonn zanter 2014 Informatiounen iwwer déi rietsextrem Haltung vum Zaldot hat.