Op palästinensescher Säit ass d'Hoffnung grouss, dass den Donald Trump déi israelesch Regierung kann zu Konzessioune beweegen, fir eng Zwee-Staate-Léisung am Noost-Konflikt ze erméiglechen. Israel ass an de leschte Méint konsequent domadder viru gefuer nei Siidlungen an de Palästinenserterritoiren opzeriichten, wat och zu Washington op Kritik gestouss ass. Uganks vum Joer hat den US-President kloer gemaach, dass eng Zwee-Staate-Léisung net d'Grondviraussëtzung fir eng Friddensléisung wier.



Déi palästinensesch Regierung ass iwwerdeems besuergt driwwer, dass eng Léisung vum Noost-Konflikt duerch aner Konflikter, wéi de Krich a Syrien oder de Kampf géint d'Dschihadistemiliz vum sougenannten Islamesche Staat, kéint zweetrangeg ginn.

Et ass elo confirméiert, den US-President Trump a säi russeschen Homolog Putin solle sech eng éischte Kéier um G20 am Juli zu Hamburg gesinn. Dat hätte béid Staatscheffen an engem Telefonsgespréich ofgemaach, huet de Kreml matgedeelt.De G20-Sommet ass den 7. an 8. Juli. Zanter den Donald Trump amerikanesche President ass, huet hien zwee mol mam russesche President telefonéiert. Déi amerikanesch Geheimdéngschter haten dem Kreml virgeheit, mat Hackerattacken an den amerikanesche Wahlkampf intervenéiert ze hunn.