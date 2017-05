Kuerz no Hallefnuecht hunn déi 649 Deputéiert hir Rechter als Member vum House of Commons verluer. D'Premierministesch Theresa May gëtt e Mëttwoch am Laf vum Dag bei der Kinnigin Elizabeth II. am Buckingham Palace erwaart. D'Kinnigin misst wuel net hiren Accord ginn, fir d'Parlament opzeléisen, si géif awer vun der Theresa May iwwert déi rezent Entwécklungen informéiert ginn, heescht et vun der Regierung.



Den 8. Juni sinn a Groussbritannien Neiwahlen.