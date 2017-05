En Dënschden den Owend gouf et een hëtzegen Televisiounsduell tëscht der Ministerpresidentin Hannelore Kraft an dem Kandidat vun der CDU Armin Laschet. Während an der Sécherheetspolitik gréisser Divergenzen däitlech goufen, ware sech béid Kandidaten awer, wat d'Integratiounspolitik betrëfft, gréisstendeels eens.





Während dem eenzegen Televisiounsduell virun de Landtagswahlen an Nordrhein-Westfalen de 14. Mee huet den Armin Laschet op en Neits den Inneminister vum Bundesland schaarf attackéiert. Wéi et geheescht huet, misst hien d'Responsabilitéit fir d'Sécherheetspannen, ënnert anerem am Terrorfall Anis Amri a fir d'Iwwergrëff an der Silvesternuecht zu Köln, iwwerhuelen.