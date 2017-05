E puer Deeg virum decisive Ballotage e Sonndeg, dierften de Partei-Onofhängege Pro-Europäer an déi rietspopulistesch EU-Géignerin iwwer Sujete wéi Europa an den Euro, d'Sécherheet, d'Immigratioun souwéi Wirtschafts- a Sozialpolitik streiden.



5minutes: Macron et Le Pen face-à-face pour un débat télévisé décisif



D'Debatt soll 2.5 Stonnen daueren. Déi zwee Politiker hunn dann nach emol d'Geleeënheet och déi lescht Wieler, déi nach net decidéiert sinn, vu sech ze iwwerzeegen. De leschten Ëmfroen no geet de sozialliberale fréiere Wirtschaftsminister als Favorit an den zweeten Tour vun der Presidentielle. Hie läit den Ament bei ronn 60% vun de Stëmmen. Experten halen eng Victoire vun der Kandidatin vum Front National als éischter onwahrscheinlech, awer net ausgeschloss.