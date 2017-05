Et gëtt erwaart, dass et bei de Gespréicher an éischter Linn ëm de Konflikt a Syrien geet. An dësem Biergerkrich vertrieden d'Tierkei a Russland ënnerschiddlech Positiounen. Zanter dem leschte Mount maache si sech awer gemeinsam fir eng Wafferou an eng politesch Léisung vum Konflikt staark.Den tierkesche President huet an den nächste Wochen eng ganz Partie Auslandsreese geplangt, nodeems déi lescht Méint ganz am Zeeche vum ëmstriddene Referendum stoungen, deen d'Aféiere vun engem Presidialsystem virgesinn huet.