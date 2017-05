Internat.: Am meeschte gelies

D'Vereenten Natioune kéinte geschwënn nei Sanktioune géint Nordkorea decidéieren. Aus Diplomatekreeser heescht et, datt sech d'USA an China doriwwer géifen beroden.



Et wier eng Reaktioun op déi rezent nordkoreanesch Rakéitentester.