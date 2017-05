Eng weider Attack mat enger Autobomm gouf et am Norde vu Syrien. Hei koume 5 Mënschen ëm d'Liewen.

© AFP

Op d'mannst 8 Mënsche stierwe bei engem Bommenattentat an der afghanescher Haaptstad Kabul. 25 Persoune gi blesséiert.



E Militärkonvoi vun der NATO war viséiert, ënnert den Doudegen wieren awer keng Zaldoten. D'Attack gouf vum islamesche Staat revendiquéiert.



Am Norde vu Syrien stierwen op d'mannst 5 Mënschen, wéi eng Autobomm lass geet, dat an der Stad Asaz am Norde vum Land, déi vun de Rebelle kontrolléiert gëtt.