Vis-à-vis vu Waasserbëlleg, zu Waasserbëllegerbréck op der däitscher Säit vun der Sauer, hat en Onbekannte Computer-Reschter mat Dréit verbonnen an als Bommenattrapp getarnt - an an engem rouden Éischt-Hëllef-Koffer duer deponéiert.Donieft louch eng Nott mat enger Menace géint eng bis ewell nach onbekannte Persoun, esou déi däitsch Police um Mëttwoch de Mëtteg.Déi huet eng Enquête géint den onbekannte Bastler lancéiert a sicht elo no Zeien. Wien eppes gesinn huet oder weess, soll den Telefon +49 651 / 97792290 uruffen.Déi däitsch Police huet och eng Foto vum Koffer publizéiert an eng Loftopnam, déi weist, wou d'Attrapp genee fonnt gouf - dat géigeniwwer vun der "Spatz" zu Bëlleg, also där Plaz, wou d'Sauer an d'Musel fléisst.

In einem roten Erste-Hilfe-Koffer hat ein Unbekannter Computerabfall zu einer Bombenattrappe zusammengesetzt und eine zurzeit unbekannte Person damit bedroht.

Ein Zeuge hatte den zunächst unverdächtigen Erste-Hilfe-Koffer am Sonntagnachmittag, 30. April, gegen 13 Uhr, auf dem Radweg unterhalb der Tourist-Information am Grenzübergang in Wasserbilligerbrück gefunden und geöffnet.

Als er Platinen und Drähte erkannte, informierte er die Polizei.

Schnell und eindeutig konnten die Beamten erkennen, dass es sich dabei um die Attrappe einer Bombe handelte. Bestätigung für die Annahmen fanden sie in einem beigefügten Schreiben, das eine Drohung gegenüber einer noch nicht bekannten Person enthielt.

Der Gegenstand wurde sichergestellt, die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Bastler eingeleitet. Von dem Gegenstand ging zu keiner Zeit eine Gefahr aus.