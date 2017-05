Bei den Affer handelt et sech ëm e Mann an 2 Fraen. 9 wieder Mënsche goufe blesséiert, dovu schwiewen der 2 a Liewensgefor.



D'Lynnway Auto Auction ass 1 Mol d'Woch zu Billerica. Dobäi ginn d'Occasiounsautoen an enger Gaass op- an ofgefuer, fir potentielle Keefer ze presentéieren. E Mëttwoch hate sech honnerte Visiteure versammelt, wéi en Jeep ausser Kontroll gerode war an, an e Grupp Leit gerannt ass.



Den Auto wier op eemol méi séier ginn a wier mat héijer Vitess duerch d'Gebai gerannt a wier dunn en eng Mauer geknuppt Um Steier hätt e bal 70 Joer ale Mann gesiess, dee fir den Autosconcessionaire schafft.



An de Medie gouf nom Accident spekuléiert, ob de Mann iwwert dem Fuere gesondheetlech Problemer gehat hätt. D'Police huet iwwerdeems matgedeelt, datt et sech beim Virfall net ëm eng terroristesch Dot gehandelt hätt.