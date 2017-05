Et war dat eenzegt Sträitgespréich tëscht deenen zwee Finalisten virum zweeten Tour vun der Presidentielle.



Un d'Adress vum fréiere Wirtschaftsminister Macron war et direkt am Ufank vum Duell de Reproche, dass hien de Kandidat ass vun der ongebremster Globaliséierung, der sozialer Onsécherheet an der Brutalitéit vum Kleng-Bierger-Krich „jidderee géint jiddereen“ an all dat géing gestéiert gi vum François Hollande. D'Marine Le Pen selwer bezeechent sech als Kandidatin vum Vollek an vun dem Frankräich wat d'Leit gären hunn.



D'Aussoe vum Marine Le Pen wäre komplette Blödsinn, kontert den Emmanuel Macron. Hir Sozialpolitik hätt näischt ze bidden. Si wär eng Protest-Kandidatin ouni Haltung an géing Frankräich an e Biergerkrich géint Mosleme stierzen.



Ganz haart hir goung et och a punkto Auslänner an Sozialpolitik. De Macron géing islamesche Fundamentalismus encouragéieren, sou déi rietspopulistesch Marine Le Pen. Den onofhängege Kandidat kontert, d'Marine Le Pen géing Mënsche wéinst hiren Originnen an hirer Relioun denigréieren a géing dobäi den Islamisten op de Läim goen, déi Frankräich an e Biergerkrich stierze wéilten.



D'Spectateuren hunn duerno majoritär den Emmanuel Macron als Vainqueur gesinn. 63 Prozent vun den sondéierte Spectateuren hunn den sozialliberale Politiker méi iwwerzeegend fonnt. 34 Prozent d'Marine Le Pen.



5minutes: France: cacophonie et pugilat verbal lors du débat télévisé Macron-Le Pen



