An England, Wales an a Schottland muss iwwer knapp 5.000 Sëtz ofgestëmmt ginn, souwéi sechs Buergermeeschterposten. An enger Ëmfro vum leschte Sonndeg louch déi oppositionell Labour-Partei iwwer 20 Prozentpunkten hannert den Tories vun der Premierministesch Theresa May. Experte warnen awer virdrun, dass et jee no Regioun ëm ganz ënnerschiddlech Besoine geet an dee landeswäiten Ausgang vun de Regionalwahlen net onbedéngt een Indicateur dofir ass, wéi d'Parlamentswahlen ausginn.