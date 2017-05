Op d'mannst 21 Persoune koumen an enger Minn ëm d'Liewen, wéi si hir Kollege wollte retten, déi do virdru verschott gi waren.

D'Rettungsequippen hätten 21 Läiche gebuergen, mellen iranesch Medien. D'Schicksal vun 32 weideren Aarbechter, déi 1.300 Meter ënnert dem Buedem festsëtzen, ass weiderhin ongewëss.



Duerch eng Gasexplosioun war een Deel vun där ronn 1.000 Meter laanger Minn agebrach. An enger éischter Phase waren zwee Aarbechter dout gebuerge ginn. 30 weider Aarbechter goufe blesséiert. Bis elo konnte 600 Meter fräi geraumt ginn. D'Rettungsequippen sinn donieft am Gaangen e säitlechen Tunnel ze gruewen, fir bei d'Aarbechter ze kommen, déi verschott goufen. Parallel gëtt Sauerstoff an d'Minn eragepompelt. Duerch déi héich Konzentratioun vu Kuelemonoxid gëtt gefaart, dass et zu enger weiderer Explosioun kéint kommen.