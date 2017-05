© afp

D'staatlech Noriichtenagence KCNA huet China e Mëttwochowend "seriéis Konsequenzen" ugedréit. D'Demokratesch Volleksrepublik Korea géing nimools ëm d'Erhale vun de Liene mat China "heeschen" a scho guer net hiert Atomprogramm op d'Spill setzen. Fir Pjöngjang wier dësen nämlech esou wichteg, wéi "dat eegent Liewen".



China ass de wichtegsten Handelspartner an Alliéierte vu Nordkorea. D'US-Regierung huet Peking dozou opgeruff, den Drock op Nordkorea ze erhéijen. Doropshin huet China ënnert anerem all Kuelenimporter aus dem Land fir ee Joer gestoppt. An de leschten Deeg hu chinesesch Staatsmedien nach méi haart Sanktioune gefuerdert an Nordkorea viru weidere Feeler gewarnt.



Den Trump a seng Regierung hu kierzlech matgedeelt, militäresch Aktioune géint Nordkorea net ausschléissen ze kënnen. Allerdéngs wier den Trump ënnert gewëssen Ëmstänn dozou bereet, sech mam nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un ze treffen.